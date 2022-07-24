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    Події в Україні

    Окупанти уже ремонтують міст на Каховській ГЕС (фото)

    На мосту через Дніпро у Новій Каховці окупанти проводять ремонт покриття, звинувачуючи ЗСУ в ракетному ударі по Херсону, до якого більше 50 км - Окупанти уже ремонтують міст на Каховській ГЕС (фото)
    На мосту через Дніпро у Новій Каховці окупанти проводять ремонт покриття, звинувачуючи ЗСУ в ракетному ударі по Херсону, до якого більше 50 км

    Рашистські медіа переплутали Нову Каховку із Херсоном

    Російські ЗМІ опублікували фото ремонтних робіт на мосту Каховської ГЕС через Дніпро. Видання РІА «Новості» оприлюднило світлини, пояснивши, що триває ліквідація ударів американських ракет Himars.

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    Окупанти уже ремонтують міст на Каховській ГЕС (фото)
    Окупанти уже ремонтують міст на Каховській ГЕС (фото)
    Окупанти уже ремонтують міст на Каховській ГЕС (фото)

    Разом з тим, пропагандисти помилися із локаціями, написавши, що удар був завданий по «житлових кварталах Херсона». Хоча на одному фото чітко видно в кадрі напис «Каховська ГЕС».

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    Між Херсоном та Каховською ГЕС відстань по прямій – більше 58 км, автодорогами ж – майже 74 км.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

    Місцеві ж жителі у соцмережах писали про можливий обстріл бази окупантів у Новій Каховці.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти уже ремонтують міст на Каховській ГЕС (фото)