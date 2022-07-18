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  4. ЗСУ знову вдарили по рашистах у Новій Каховці (відео)
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    Події в Україні

    ЗСУ знову вдарили по рашистах у Новій Каховці (відео)

    Українські бійці продовжують нищити загарбників на Херсонщині - ЗСУ знову вдарили по рашистах у Новій Каховці (відео)
    Українські бійці продовжують нищити загарбників на Херсонщині
    фото з соцмереж

    По окупантах «прилетіло» в районі асфальтного заводу

    Сьогодні близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали почали публікувати відео, на яких підіймається стовп чорного диму. Згодом цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

    «Цікаво, а Нова Каховка обжене по «серіям» Чорнобаївку? Зафіксовано «приліт» по росіянах у районі асфальтного заводу, що на об’їзній», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні на світанку в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці на Херсонщині прогриміли вибухи на ворожих складах.

    10 липня українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами.

    11 липня внаслідок детонації складів у Новій Каховці росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знову вдарили по рашистах у Новій Каховці (відео)