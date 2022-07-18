ЗСУ знову вдарили по рашистах у Новій Каховці (відео)

Сьогодні близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали почали публікувати відео, на яких підіймається стовп чорного диму. Згодом цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Цікаво, а Нова Каховка обжене по «серіям» Чорнобаївку? Зафіксовано «приліт» по росіянах у районі асфальтного заводу, що на об’їзній», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на світанку в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці на Херсонщині прогриміли вибухи на ворожих складах.

10 липня українські вояки вразили пункт управління 49 армії Росії у Новій Каховці, а також ворожу ППО та склади з ракетами.

11 липня внаслідок детонації складів у Новій Каховці росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.