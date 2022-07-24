  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Вибухи у Новій Каховці: куди саме прилетіло
рус
    Події в Україні

    Вибухи у Новій Каховці: куди саме прилетіло

    Росіяни пишуть про удар ЗСУ по мосту на греблі Каховської ГЕС, але доказів традиційно не надають - Вибухи у Новій Каховці: куди саме прилетіло
    Росіяни пишуть про удар ЗСУ по мосту на греблі Каховської ГЕС, але доказів традиційно не надають
    фото: oukr.info

    Зранку у окупованому місті на Херсонщині було чутно вибухи

    У Новій Каховці, тимчасово захопленій рашистськими військами, пролунали вибухи, Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

    Зокрема, РІА «Новости» пише, нібито Збройні сили обстріляли Каховську ГЕС, є руйнування мосту через Дніпро.

    Посилаючись на місцевих колаборантів (так званого голову району), рашистські медіа зазначають, що обстріл Каховської ГЕС вівся американськими ракетними системами залпового вогню Himars.

    Про пошкодження самої гідроелектростанції не повідомляють навіть окупанти.

    Разом з тим, місцеві жителі у соцмережах пишуть, що мішенню для українських захисників стала база, на якій розміщувалися російські окупанти.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

    Також українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.

    Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
    Теги: вибух росія окупанти війна обстріл Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибухи у Новій Каховці: куди саме прилетіло