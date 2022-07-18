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    Події в Україні

    У Новій Каховці знову лунають вибухи на ворожих складах (відео)

    Прильоти в Новій Каховці - У Новій Каховці знову лунають вибухи на ворожих складах (відео)
    Прильоти в Новій Каховці
    фото з відкритих джерел

    Склади в Новій Каховці вибухають не вперше

    У понеділок, 18 липня, на світанку в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці на Херсонщині прогриміли вибухи на ворожих складах. Про це повідомляється у соцмережах.

    Зокрема, про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

    «У Новій Каховці зранку замість будильника черговий підрив ворожих складів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 17 липня окупанти втратили кілька складів та командний центр. Збройні сили України вдарили в глибокий тил Луганської області.

    Крім того, минулої доби на півдні України знищено два склади боєприпасів рашистів.

    До слова, українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    У Новій Каховці знову лунають вибухи на ворожих складах (відео)