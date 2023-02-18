Окупанти вчергове обстріляли Луганщину: є поранена
Наразі поранену жінку доставили до лікарні в Донецькій області
Внаслідок масованого обстрілу на Луганщині літня жінка отримала контузію, зруйновано будинки. Про це в Телеграмі повідомляє Луганська ОВА.
«Вогонь по населеному пункту на Сватівщині загарбники вчергове відкрили 18 лютого близько 8:00. Унаслідок обстрілів зруйновані два приватні будинки. Один із них ущент знищено через займання», – йдеться у повідомленні.
Також мешканка Сватівщини 1938 року народження отримала контузію. Першу допомогу їй надали військові медики. Згодом співробітники ГУ НП у Луганській області постраждалу доправили в лікарню на Донеччині.
Раніше, начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що найважчим напрямком на Луганщині останнім часом залишається Кремінський, суттєвих просувань ворога там немає, проте збільшилась кількість атак і обстрілів. Новоселівське, Макіївка та Куземівка розбиті росіянами вщент.
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