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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Навіщо українській армії створювати кібервійсько

glavcom.ua
Кіберсили ЗСУ довели свою необхідність і ефективність
фото з відкритих джерел

Частина знищених ворожих об'єктів військової інфраструктури – на рахунку саме кіберсил ЗСУ

В ЗСУ збираються створити окреме кіберкомандування – бойові дії в кіберпросторі мають вбудуватись в загальну стратегію і тактику армії, – полковник Генштабу.

Звучить, мабуть, геть відірвано від реалій: рік війни, дрони з гранатами і гаубиці на передку, критична важливість ППО в тилу, ворог обрав стратегію гарматного м'яса – а тут раптом про «Кіберсили» з котрої «Матриці». Але по факту ті Кіберсили не тільки вже є і працюють, але і успішно перемелюють ворога.

Частина знищених ворожих об'єктів військової інфраструктури – на рахунку саме Кіберсил ЗСУ. Плюс розвідка в інформаційному просторі – теж успішна. Плюс захист і руйнівні наступальні операції проти ворога в кіберпросторі. Тобто, воно вже результативно працює – просто тільки тепер прийняли рішення дати окреме законодавче підґрунтя такому виду діяльності.

Дотепер тільки фахівці були в курсі, що в нас є не лише потужний інформаційний фронт (добровольцями на який з лютого рвонули десятки й сотні тисяч українців, і я в тому числі). Весь воєнний рік Україною ведуться повноцінні бойові дії в кіберпросторі. Кіберсили ЗСУ жорстко відпрацьовують ворога.

Це на передок Путін кидає пріґожинських зеків і донбабвійське м'ясо заодно з сотнями тисяч непідготованих морожених чмобіків. А от в кіберпросторі проти України працює серйозна ворожа державна машина, забезпечена мільярдними ресурсами величезного бюджету РФ. Атаки на наші бази даних, інформаційні мережі, військові інформаційні системи, інфосистеми державного управління, системи контролю діяльності об'єктів підвищеної небезпеки відбуваються щодня. Як і спроби перехопити інформаційні потоки, керування, вилучити чи підмінити дані тощо. Це реально війна.

І на сьогодні це війна, в котрій ЗСУ перемагають. Отже, Кіберсили ЗСУ довели свою необхідність і ефективність – і тепер їх вбудовуватимуть в загальну систему керування армією. Взірець вже є: такий підрозділ успішно функціонує в США.

За повноцінного законодавчого забезпечення і створення повноцінного кіберкомандування Кіберсили ЗСУ ще збільшать ефективність своїх бойових операцій.

По факту прямо зараз тут у нас відпрацьовується дійсно новітній формат війни. Спочатку союзники мали змогу побачити, що таке повноцінна гібридна війна на прикладі нашого протистояння з Росією. А тепер так само на їхніх очах реалізується кібервійна. При тому протистояння виграє держава з вдев'ятеро меншим ВВП.

Українці, ми реально фантастичні! І головне – ЗСУ фантастичні. Тим більше – Кіберсили ЗСУ.

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Теги: гібридна війна розвідка війна путін військові держава фронт ворог полковник кібербезпека

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