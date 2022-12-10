Окупанти вдарили по Авдіївці: є постраждалі

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ «Град», артилерію, міномети та танки

Російські війська минулої доби обстріляли Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів окупантів є постраждалі.

Про це повідомляє поліція Донецької області.



Правоохоронці зафіксували 22 обстріли. Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, селище Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка та Дружба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ «Град», артилерію, міномети та танки. Пошкоджено 11 житлових будинків і магазин.

Найбільше від ворожих обстрілів постраждала Авдіївка. Російська армія била по місту з «Градів» та артилерії. Російські снаряди влучили у багатоквартирний будинок, є постраждалий. Також внаслідок обстрілів є поранені у Бахмуті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.