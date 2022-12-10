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Окупанти вдарили по Авдіївці: є постраждалі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Авдіївці: є постраждалі
Російська армія вдарила по багатоквартирному будинку в Авдіївці
фото з відкритих джерел

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ «Град», артилерію, міномети та танки

Російські війська минулої доби обстріляли Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів окупантів є постраждалі.
Про це повідомляє поліція Донецької області.

Правоохоронці зафіксували 22 обстріли. Ворог атакував міста Авдіївка, Бахмут, Гірник, Курахове, селище Велика Новосілка, села Бердичі, Кам’янка та Дружба.

Окупанти застосували авіацію, РСЗВ «Град», артилерію, міномети та танки. Пошкоджено 11 житлових будинків і магазин.

Найбільше від ворожих обстрілів постраждала Авдіївка. Російська армія била по місту з «Градів» та артилерії. Російські снаряди влучили у багатоквартирний будинок, є постраждалий. Також внаслідок обстрілів є поранені у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

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Теги: танки поліція магазин ворог будинок Бахмут армія Авдіївка війна

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