Насамперед кидають «чмобіків»: глава Авдіївки розповів про тактику росіян

Армія РФ намагається закидати ЗСУ гарматним м’ясом

Тактика російських загарбників змінюється залежно від того, хто з їхнього боку наступає. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в інтерв'ю «Главкому».

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«Спочатку вони намагалися іти у лоб. Потім вони взяли за стратегію знищення всього артилерією із подальшою спробою масованого штурму. Зараз знову змінили тактику: кидають вперед «чмобіків» (насильно мобілізованих), аби ми використали на них побільше свого боєкомплекту і розкрили свої вогневі позиції. Тож зараз у них так: працює артилерія, потім іде бронетехніка, а потім жива сила намагається пробиватися малими групами у багатьох напрямках. Намагаються іти смугою, щоби з’ясувати, де наші вогневі точки», – розповів Барабаш.

Очільник Авдіївської військово-цивільної адміністрації зазначив, що наразі на Бахмутському напрямку переважно працюють щойно мобілізовані російські військові та повітрянодесантна дивізія.

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«Раніше був перший армійський корпус так званого «ДНР», місяця півтора тому у нас також з’явилися «вагнерівці». Навіть у полон їхніх представників не раз брали, вони здавалися. Зараз є «чмобікі» (насильно мобілізованих) і повітрянодесантна дивізія. Нині видно, що ворог вже більш професійно працює, ніж раніше, більш злагоджено», – зазначив глава Авдіївки.

Барабаш зауважив, що головною задачею рашистів на Бахмутському напрямку було взяти перебити дорогу від Орловки до Авдіївки, але це їм виявилося не під силу.

«Ще два місяці тому вони мали взяти Первомайське, Водяне, ще раніше – Піски. Тобто задача вийти на село Тоненьке і перебити дорогу від Орловки до Авдіївки, щоби знищувати нашу логістику, унеможливити завіз до міста зокрема і гуманітарних вантажів. Для цього їм у кільце Авдіївку брати не потрібно», – додав Барабаш.

Нагадаємо, раніше глава Авдіївки повідомив, що Авдіївка на Донеччині стала для росіян непрохідним місцем. За його словами останній чотири місяці окупанти намагаються хоч якось оточити місто і докладають до цього максимальних зусиль.

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