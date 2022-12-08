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Недолугі виправдання Путіна та сльози Папи Римського через Україну. П'ять важливих новин 8 грудня 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Недолугі виправдання Путіна та сльози Папи Римського через Україну. П'ять важливих новин 8 грудня 
Цього дня українці перебували під надійним захистом першої армії світу
фото: Генштаб

Триває 288 доба війни, рашисти намагаються тиснути в трьох областях, ЗСУ дають відсіч

Сьогодні, 8 грудня, добігає кінця 288 доба повномасштабної війни з країною-терористкою Росією. Пропонуємо добірку найголовніших подій дня, що минає, на фронті, в соціумі та політиці. 

Путін пояснив, чому нищить українську енергетику

Росія нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без світла, тепла та води, бо Україна нібито підірвала Кримський міст. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Диктатор зазначив, що «шум та гам на весь всесвіт» не заважатиме РФ виконувати бойові завдання.

Тим часом міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. 

ЗСУ продовжать контрнаступ

Недолугі виправдання Путіна та сльози Папи Римського через Україну. П'ять важливих новин 8 грудня  фото 1

Взимку з’явиться нова потенційна можливість нового контрнаступу ЗСУ.  Наразі російський диктатор Володимир Путін програв за всіма напрямками, зараз фронт стабілізувався.  Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Тим часом російські загарбники стягнули велику кількість техніки на Сватівський та Кремінський напрямки, таким чином намагаються зупинити наступ Збройних сил України.

Папа Римський розплакався під час молитви за Україну 

Папа Римський Франциск не справився з емоціями та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні. Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Після слів про бажання «передати подяку українського народу» він був змушений перервати свою молитву і не міг продовжувати приблизно 30 секунд.

ЗСУ дають прочуханки ворогові та зупиняють спроби йти в наступ

На Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту противник не полишає спроб іти в наступ. Також пробує атакувати на Запоріжжі та Харківщині.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п'ять пунктів управління, вісім районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Тривають обшуки на об’єктах Московської церкви: що цікавого знайдено

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «Л/ДНР». 

Недолугі виправдання Путіна та сльози Папи Римського через Україну. П'ять важливих новин 8 грудня  фото 2

Нагадаємо, триває 288 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків. 

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Теги: фронт українці війна Генштаб диктатор наступ путін росія Україна рашисти

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