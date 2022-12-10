Пентагон дозволив Україні завдавати удари дронами по цілях в Росії – The Times

Видання вважає, що тепер Вашингтон з більшою ймовірністю постачатиме Києву зброю більш великої дальності

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви. Про це повідомляє The Times.

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США переглянули свою оцінку загрози цієї війни після того, як у жовтні Росія почала регулярні атаки по мирних жителів в Україні. Зокрема, йдеться про нові судження про те, чи можуть постачання зброї ЗСУ призвести до військової конфронтації між РФ та НАТО.

Видання зазначає, що це є важливою подією у російській повномасштабній військовій агресії проти України, оскільки тепер Вашингтон з більшою ймовірністю постачатиме Києву зброю більш великої дальності.

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«Ми досі використовуємо ті ж розрахунки ескалації, але страх перед ескалацією змінився з початкового. Зараз все по-іншому. Це тому, що обчислення війни змінилося внаслідок страждань та жорстокості, яких українці зазнають з боку росіян», – сказало джерело в американському оборонному відомстві.

Вашингтон тепер менше стурбований тим, що нові дальнобійні удари на території РФ можуть призвести до драматичної ескалації. Досі всі атаки Москви «у відповідь» включали звичайні ракетні удари по цивільних об'єктах в Україні.

Анонімне джерело видання додає чи не єдине обмеження щодо застосування дальньої зброї: цілями не повинні ставати російські сім'ї і спроб ліквідації конкретних осіб також бути не повинно. Тобто йдеться про дотримання Женевських конвенцій та інших міжнародних норм.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США стверджував, що США «не дозволяють» і «не заохочують» українських військових завдавати ударів по території Росії.

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Разом з тим пресслужби федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн вважає, що військові обʼєкти на території Росії є законними цілями для українських ударів.