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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині ракетами: влада повідомила про наслідки
У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури
фото ілюстративне

Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами

Ніч на 10 лютого була дуже гучна на Дніпропетровщині. Після запуску партії дронів «Шахед» окупанти вдарили по області ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Близько десятої вечора рашистські виродки запустили на область партію «Шахедів». Але наші доблесні сили ППО збили всi БпЛА!» - зазначив він.

У результаті удару ракетами у Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. «Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Йому надали меддопомогу - лікуватиметься вдома. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки», - розповів Лисак.

Крім того, у Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Серед людей постраждалих немає.

Лисак пообіцяв більше подробиць повідомити згодом.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що на ранок ворог завдав удару по Нікопольському району, поцілили по території Покровської громади. «Наразі обстеження території обстрілу ще триває, наслідки з‘ясовуються. Попередньо – ніхто не постраждав», - повідомив він.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 10 лютого гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Про масштаби руйнувань і постраждалих наразі невідомо.

Також у Дніпрі ніч минула гучно, проте влучань ворожих дронів і ракет не зафіксовано. Вночі ЗСУ успішно збивали дрони окупантів.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.

 

Теги: росія окупанти війна Дніпропетровщина безпілотник ракета

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