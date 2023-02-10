Повітряні сили показали, як у Дніпрі палали ворожі «Шахеди» (відео)

Українські захисники ліквідували ворожі дрони над Дніпром

У Дніпрі ніч минула гучно, проте влучань ворожих дронів і ракет не зафіксовано. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід» у Facebook.

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Зазначається, що вночі ЗСУ успішно збивали дрони окупантів.

Командування опублікувало відео, у якому видно, як українські військові нищать «Шахеди».

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Нагадаємо, що окупанти у ніч проти 10 лютого гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Про масштаби руйнувань і постраждалих наразі невідомо.

Крім того, у Дарницькому районі столиці вчора, 9 лютого, пролунав вибух на території колишнього заводу.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Внаслідок цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі. Поліція спростовує, що займання сталося через російські ракетні удари. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих (усі чоловіки) та п‘ятьох постраждалих (дві жінки та троє чоловіків).