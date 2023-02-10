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У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів: є перебої з електропостачанням

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів: є перебої з електропостачанням
фото ілюстративне

Інформація про постраждалих та наслідки руйнувань наразі невідома

Окупанти близько четвертої ранку гатили по Харкову. У місті зафіксовано близько десяти вибухів. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов. 

У деяких районах наявні перебої з електроенергією. На місцях влучань працюють екстрені служби. Про постраждалих та руйнування наразі невідомо.

«У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – йдеться в повідомленні голови ОВА.

У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів: є перебої з електропостачанням фото 1

За словами Ігора Терехова, ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури, у місті можуть бути перебої з електро-, водо-та теплопостачанням. 

У Харкові зафіксовано приблизно 10 вибухів: є перебої з електропостачанням фото 2

Нагадаємо, триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Крім того, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі столиці сьогодні, 9 лютого, пролунав вибух на території колишнього заводу.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Внаслідок цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі. Поліція спростовує, що займання сталося через російські ракетні удари. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих (усі чоловіки) та п‘ятьох постраждалих (дві жінки та троє чоловіків).

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