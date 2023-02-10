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Нічна атака на Запоріжжя: за годину у місті 17 прильотів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Запоріжжя: за годину у місті 17 прильотів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно обстрілює Запоріжжя
фото ілюстративне

Окупанти влаштували Запоріжжю наймасштабнішу атаку від 24 лютого

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його даними, за годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. «Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення», – зазначив Куртєв.

Окупанти атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що окупанти у ніч проти 10 лютого гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Про масштаби руйнувань і постраждалих наразі невідомо.

Також у Дніпрі ніч минула гучно, проте влучань ворожих дронів і ракет не зафіксовано. Вночі ЗСУ успішно збивали дрони окупантів.

 

Теги: Запоріжжя окупанти росія війна

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