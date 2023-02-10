Нічна атака на Запоріжжя: за годину у місті 17 прильотів
Окупанти влаштували Запоріжжю наймасштабнішу атаку від 24 лютого
У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За його даними, за годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів. «Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення», – зазначив Куртєв.
Окупанти атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що окупанти у ніч проти 10 лютого гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Про масштаби руйнувань і постраждалих наразі невідомо.
Також у Дніпрі ніч минула гучно, проте влучань ворожих дронів і ракет не зафіксовано. Вночі ЗСУ успішно збивали дрони окупантів.
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