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Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблі і поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблі і поранені

Троє осіб загинули, постраждали двоє дітей

Російські окуаційні війська у неділю, 19 лютого, обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області.  Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, а двоє дітей отримали поранення. 

«Щойно у селі Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину. Хлопчика доставлено в лікарню, надається медична допомога», – наголосив керівник ОВА.

Згодом він додав, що стало відомо про нових жертв обстрілу.

«У Бургунці зараз пекло. Ще один снаряд влучив у подвір'я – 13-річний хлопчик поранений, його батьки і дядько загинули», – додав Прокудін.

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. 

Теги: Telegram батьки поранення Херсонщина

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