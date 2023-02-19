Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблі і поранені
Троє осіб загинули, постраждали двоє дітей
Російські окуаційні війська у неділю, 19 лютого, обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Внаслідок обстрілів троє людей загинули, а двоє дітей отримали поранення.
«Щойно у селі Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину. Хлопчика доставлено в лікарню, надається медична допомога», – наголосив керівник ОВА.
Згодом він додав, що стало відомо про нових жертв обстрілу.
«У Бургунці зараз пекло. Ще один снаряд влучив у подвір'я – 13-річний хлопчик поранений, його батьки і дядько загинули», – додав Прокудін.
До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.
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