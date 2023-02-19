Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблі і поранені

Троє осіб загинули, постраждали двоє дітей

Російські окуаційні війська у неділю, 19 лютого, обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, а двоє дітей отримали поранення.

«Щойно у селі Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину. Хлопчика доставлено в лікарню, надається медична допомога», – наголосив керівник ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом він додав, що стало відомо про нових жертв обстрілу.

«У Бургунці зараз пекло. Ще один снаряд влучив у подвір'я – 13-річний хлопчик поранений, його батьки і дядько загинули», – додав Прокудін.

До слова, російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.