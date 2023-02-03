Ексочільник Херсонської військової адміністрації отримав підозру

Посадовець приватизувати службовий автомобіль і продав його своєму підлеглому

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року Геннадію Лагуті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Слідство встановило, що навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

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Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд). Далі посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той «перепродав» його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності триває.

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