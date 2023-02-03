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Ексочільник Херсонської військової адміністрації отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексочільник Херсонської військової адміністрації отримав підозру
Геннадію Лагуті загрожує до 12 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Посадовець приватизувати службовий автомобіль і продав його своєму підлеглому

За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року Геннадію Лагуті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Один із епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Слідство встановило, що навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення рашистів, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Втім у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Таким чином, він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даним авто (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд). Далі посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому – керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той «перепродав» його своєму керівнику назад.

Ексочільник Херсонської військової адміністрації отримав підозру фото 1

Наразі на транспортний засіб накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування та встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності триває.

Раніше повідомлялося, що керівництво Центральної військово-лікарської комісії викрито на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби.

Теги: СБУ Херсонщина війна

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