Рашисти змушені звозити на окуповані території лікарів з РФ: названо причину

В окупантів шалений дефіцит з лікарями на українській території

Росія вже налагодила систему так званих відряджень в Україну російських лікарів

Через спротив медиків на тимчасово окупованих територіях у росіян шалений дефіцит з лікарями. Ворог змушений звозити персонал з РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Більшість українських медиків відмовляються підписувати договори із загарбниками. Однак намагаються надавати допомогу місцевому населенню навіть поза межами лікарень.

Через загострення росіянами гуманітарної кризи на тимчасово окупованих територіях зростає смертність серед цивільних. Водночас суттєво зменшилась якість медичного обслуговування через перепрофілювання медзакладів під військові шпиталі.

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«Ворог вже налагодив систему так званих відряджень російських лікарів, але кількість охочих недостатня. Тому загарбники запроваджують додаткові виплати від 4.5 тис. до 18 тис. рублів, тим, хто незаконно перебуває на окупованих територіях. Виплати будуть виконуватися коштом пенсійного фонду РФ», – додали у ЦНС.

Нагадаємо, Зеленський назвав зброю, яка потрібна ЗСУ для успіху на фронті.

Також з'явилась інформація, що десятки окупантів отримують поранення ще до відправлення в Україну.