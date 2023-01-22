Російський сенатор пригрозив Санду за слова про зближення з НАТО

Сенатор Клімов навів у приклад Україну, яка заявила про зближення з НАТО

Російський сенатор Андрій Клімов, коментуючи в Telegram слова президента Молдови Майї Санду про можливий вступ до військового альянсу НАТО, запитав, чи готова глава держави повторити «самовбивчу політику» українського колеги Володимира Зеленського.

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Політик заявив, що Санду 50 років, 20 із яких вона прожила в СРСР. У зв'язку з цим, вважає Клімов, вона має знати історію.

«Невже пані Санду настільки байдужа до молдован і настільки залежна від Вашингтона, його європейських прислужників, що готова ось-ось повторити самогубну політику таких націонал-зрадників із сусідньої їй України, як [Петро] Порошенко та Зеленський?!» – наголосив він.

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Російський сенатор пригрозив Санду і натякнув, що проблеми України почалися у 2014 році після проголошення курсу Києва на вступ до НАТО.

Нагадаємо, голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Російська Федерація планує вторгнення до Молдови на початку 2023 року.

Як відомо, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних» після того, як Молдова відкликала ліцензії на мовлення у проросійських шести телеканалів.