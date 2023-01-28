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Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу
фото: Генштаб

Від початку вторгнення ЗСУ ліквідували близько 125 тис. 510 російських загарбників

Українські захисники з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2023 року ліквідували близько 125 тис. 510 російських загарбників. За минулу добу – 800 окупантів, один літак та гелікоптер . Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу 125510 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3189 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6344 (+4) од,
  • артилерійських систем– 2188 (+8) од,
  • РСЗВ – 453 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків– 293 (+1) од,
  • гелікоптерів– 284 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5027 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
Літак, гелікоптер та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян за добу фото 1

Нагадаємо, триває 339-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів  в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

 

Теги: втрати війна ЗСУ окупанти

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