Окупанти планують подавати електроенергію із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб

Загарбники грабуватимуть електрику з української станції

Російські окупаційні сили планують подавати електроенергію з тимчасово захопленої Запорізької АЕС до Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Із 2 лютого окупанти створюють на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт. Як зазначається – задля планування відновлювальних робіт та подання живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.

При цьому, за даними «Енергоатома», зараз усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, а окупанти блокують їхнє включення. Окупована станція продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби з енергосистеми України.

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Нагадаємо, після захоплення Запорізької АЕС окупанти неодноразово заявляли, що примусять станцію працювати на РФ. А в жовтні 2022 року Росія оголосила, що створює на захопленій ЗАЕС власне «підприємство».

До слова, на станції відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів – ситуація на Запорізькій АЕС погіршується.

Крім того, Росатому бракує персоналу, оскільки українські патріоти відмовляються співпрацювати з окупантами, а через простій ЗАЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання: Енергоатом повідомив, скільки часу знадобиться на відновлення роботи ЗАЕС.