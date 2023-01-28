Кадровий голод і страх: окупанти привезли до Мелітополя 800 поліцейських

Окупанти лякають жителів черговими «наглядачами за порядком» і в’язницями, намагаючись укоренити покірність

Росйські окупанти привезли до тимчасово окупованого Мелітополя 800 додаткових поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю. .Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону, відео опублікували у його Telegram.

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За словами Федорова, головна причина такого рішення – кадровий голод.

На його думку, додаткові поліцейські сили можуть бути використані для посилення терору на тимчасово окупованих територіях.

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«Ці вісімсот поліцейських постійно базуються в тимчасово окупованому Мелітополі, а потім роз'їжджаються по всій тимчасово окупованій Запорізької області. Їх мета – це терор цивільного населення», – додав Федоров.

Тим часом місцеві колаборанти з рядів поліції або звільняються, або переїжджають за можливості до Криму.

Прибулих з Росії поліцейських переводять в Токмак, Пологи та Василівку. Але йдеться лише про денні чергування. На ніч, як зазначає Федоров, їх забиратимуть у більш безпечне місце. Окупанти бояться партизан, але водночас лякають місцевих «наглядачами за порядком» і в’язницями.

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Нагадаємо, російські загарбники проводять передислокацію та посилюють свої війська на окремих напрямках, особливо на Запорізькому.

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