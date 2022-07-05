Окупанти вдарили по Шостці двома ракетами

На світанку окупанти завдали ракетних ударів по Україні

У Шостці сталась пожежа у результаті ракетного удару

5 липня близько 4 години ранку окупанти випустили по Шостці Сумської області дві ракети. Про це повідомив мер міста Микола Нога.

У результаті ракетного удару в Шостці сталася пожежа. Наразі вона вже локалізована.

На місці працює комісія, яка уточнює завдані ракетним ударом збитки.

Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

Близько 6:55 у Миколаєві пролунали вибухи.