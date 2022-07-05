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    Події в Україні

    Окупанти вдарили по Шостці двома ракетами

    На світанку окупанти завдали ракетних ударів по Україні - Окупанти вдарили по Шостці двома ракетами
    На світанку окупанти завдали ракетних ударів по Україні
    фото з відкритих джерел

    У Шостці сталась пожежа у результаті ракетного удару

    5 липня близько 4 години ранку окупанти випустили по Шостці Сумської області дві ракети. Про це повідомив мер міста Микола Нога.

    У результаті ракетного удару в Шостці сталася пожежа. Наразі вона вже локалізована.

    На місці працює комісія, яка уточнює завдані ракетним ударом збитки.

    Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

    Близько 6:55 у Миколаєві пролунали вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили по Шостці двома ракетами