Окупанти вдарили по Шостці двома ракетами
У Шостці сталась пожежа у результаті ракетного удару
5 липня близько 4 години ранку окупанти випустили по Шостці Сумської області дві ракети. Про це повідомив мер міста Микола Нога.
У результаті ракетного удару в Шостці сталася пожежа. Наразі вона вже локалізована.
На місці працює комісія, яка уточнює завдані ракетним ударом збитки.
Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.
Близько 6:55 у Миколаєві пролунали вибухи.