У кількох містах України пролунали вибухи

Не нехтуйте сигналом про небезпеку, перебувайте в укритті

Уночі вся Україна прокинулася від звуків сирен

Уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

Зокрема, у Дніпрі йдеться про щонайменше шість гучних звуків. Водночас поки невідомо, що саме стало їх причиною.

Імовірно, це могла бути робота протиповітряної оборони.

Офіційної інформації поки немає.

Перед цим у соцмережах поширилася інформація, що очевидці начебто бачили, як над Черкащиною пролітали ракети.

Нагадуємо, поки не було подано сигнал про відбій тривоги, українцям слід перебувати в укриттях!

Як відомо, нещодавно лунали сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів.

Читайте також: