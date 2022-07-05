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    У кількох містах України пролунали вибухи

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    Не нехтуйте сигналом про небезпеку, перебувайте в укритті - У кількох містах України пролунали вибухи
    Не нехтуйте сигналом про небезпеку, перебувайте в укритті
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Уночі вся Україна прокинулася від звуків сирен

    Уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Зокрема, у Дніпрі йдеться про щонайменше шість гучних звуків. Водночас поки невідомо, що саме стало їх причиною.

    Імовірно, це могла бути робота протиповітряної оборони.

    Офіційної інформації поки немає.

    Перед цим у соцмережах поширилася інформація, що очевидці начебто бачили, як над Черкащиною пролітали ракети.

    Нагадуємо, поки не було подано сигнал про відбій тривоги, українцям слід перебувати в укриттях!

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    Як відомо, нещодавно лунали сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У кількох містах України пролунали вибухи