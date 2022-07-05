У кількох містах України пролунали вибухи

У кількох містах України пролунали вибухиграфіка
Уночі вся Україна прокинулася від звуків сирен
Уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.
Зокрема, у Дніпрі йдеться про щонайменше шість гучних звуків. Водночас поки невідомо, що саме стало їх причиною.
Імовірно, це могла бути робота протиповітряної оборони.
Офіційної інформації поки немає.
Перед цим у соцмережах поширилася інформація, що очевидці начебто бачили, як над Черкащиною пролітали ракети.
Нагадуємо, поки не було подано сигнал про відбій тривоги, українцям слід перебувати в укриттях!
Як відомо, нещодавно лунали сирени по всій Україні: У Києві – вперше за шість днів.