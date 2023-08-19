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Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: влада показала наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: влада показала наслідки
Ракетою знищено заводський цех
фото: Олександр Гончаренко/Facebook

У ніч на 19 серпня Росія обстріляла промислову зону Краматорська. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

У результаті удару знищено один із заводських цехів.

Обійшлося без постраждалих.

За даними МВС України, окупанти поцілили двома ракетами по Краматорську.

Крім того, протягом доби окупанти атакували п’ять населених пунктів Донецької області, поранили чотирьох осіб.

Із артилерії окупанти вдарили по Часовому Яру, поранили чотирьох мирних мешканців. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки.

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фото: МВС

По Великій Новосілці окупанти били з «Градів». Населення не постраждало.

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