Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: влада показала наслідки

У ніч на 19 серпня Росія обстріляла промислову зону Краматорська. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті удару знищено один із заводських цехів.

Обійшлося без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними МВС України, окупанти поцілили двома ракетами по Краматорську.

Крім того, протягом доби окупанти атакували п’ять населених пунктів Донецької області, поранили чотирьох осіб.

Із артилерії окупанти вдарили по Часовому Яру, поранили чотирьох мирних мешканців. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки.

4 фото На весь екран





фото: МВС

По Великій Новосілці окупанти били з «Градів». Населення не постраждало.