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Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа
Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа
фото ілюстративне

Уламки збитого безпілотника пошкодили один із об'єктів інфраструктури області

У ніч на 19 серпня на Житомирщині прогриміли вибухи: російські окупанти атакували один із об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. Згодом стало відомо, що у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Також уночі в Запорізькій області пролунали вибухи.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з північного напрямку. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

Теги: пожежа вибух окупанти Житомирщина безпілотник

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