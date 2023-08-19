Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа

Уламки збитого безпілотника пошкодили один із об'єктів інфраструктури області

У ніч на 19 серпня на Житомирщині прогриміли вибухи: російські окупанти атакували один із об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. Згодом стало відомо, що у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Також уночі в Запорізькій області пролунали вибухи.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з північного напрямку. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.