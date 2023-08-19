Атака на Хмельниччину: є поранені та руйнування

Вибухи прогриміли у кількох селах Хмельницького району

У ніч на 19 серпня під час повітряної тривоги Хмельниччина була атакована ворогом. У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

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Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів.

Також уночі в Запорізькій області пролунали вибухи.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з північного напрямку. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.