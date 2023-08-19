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У Запорізькій області прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запорізькій області прогриміли вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

У Запорізькій області пролунали вибухи в ніч проти 19 серпня. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Запоріжжя».
 
Звуки вибухів пролунали в районі близько 04:15.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність завдання російськими окупантами ударів по областях на сході країни за допомогою балістичних ракет.

Як пише Telegram-канал «Гнила Черешня», було зафіксовано 3 пуски з комплексу С-300.

«1 ракету розірвало в небі, 2 в районі, біля Запоріжжя!» - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів. 

Також  у ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах. 

Теги: Запоріжжя вибух Telegram тривога черешня

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