У Запорізькій області прогриміли вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття
У Запорізькій області пролунали вибухи в ніч проти 19 серпня. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Запоріжжя».
Звуки вибухів пролунали в районі близько 04:15.
Перед цим у командуванні Повітряних сил попередили про ймовірність завдання російськими окупантами ударів по областях на сході країни за допомогою балістичних ракет.
Як пише Telegram-канал «Гнила Черешня», було зафіксовано 3 пуски з комплексу С-300.
«1 ракету розірвало в небі, 2 в районі, біля Запоріжжя!» - йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 серпня у Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги через атаку дронів.
Також у ніч на 19 серпня у тимчасово окупованому Криму прогримів потужний вибух, який було чути в районі Севастополя та інших населених пунктах.
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