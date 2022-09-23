Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю (відео)

Запорізька ОВА каже про 10 запусків ворожих ракет

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти запустили близько 10 ракет. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Обласний центр регіону знову опинився під ракетним обстрілом.

Вибухи в місті пролунали майже одночасно із сиреною. Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили близько 23:46, а вже через хвилину надійшли перші повідомлення про вибухи.

У місті пролунала серія потужних вибухів. За даними місцевих мешканців, шість із них пролунали одночасно.

За попередніми даними, Росія знову атакувала Запоріжжя ракетами С-300. Наслідки атаки поки що невідомі.