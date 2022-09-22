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Армія окупантів не витримала й посипалась: звернення Зеленського

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Армія окупантів не витримала й посипалась: звернення Зеленського
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Україна змінила хід війни так, що навіть найнеадекватніші окупанти відчувають, що ми можемо перемогти і рухаємося до перемоги. зазначив президент

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вистояла після повномасштабного нападу Росії, змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

У своєму вечірньому зверненні глава держави подякував кожному, хто захищає незалежність України.

«Хочу сказати сьогодні особливі слова вдячності. Вдячності всім нашим людям, які захищають нашу державу, захищають незалежність. Україна вистояла після повномасштабного нападу Росії. Україна змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу. Україна змогла звільнити значну частину території, на яку зайшли російські війська. Україна звільняє людей з російського полону», – заявив президент.

Він зазначив, що Україна змогла змінити перебіг війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ми можемо перемогти й рухаємося до перемоги.

«Я дякую кожному й кожній, хто воює та працює заради цього! Заради нашої перемоги. Саме на факт української сили реагує керівництво Росії, яке змінює тактику й намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів. Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, триває 211 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: армія війна незалежність президент Україна

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