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Окупанти вгатили по Нікополю: зруйновані будинки й дитсадок (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вгатили по Нікополю: зруйновані будинки й дитсадок (фото)
У результаті обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Ворог обстріляв Нікополь із «Градів»

У ніч на суботу, 13 серпня, російська загарбницька армія ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікополь ворог обстріляв із «Градів». Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів.

У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів». Поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Як повідомлялося, у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.

 

Теги: Дніпропетровщина війна росія окупанти обстріл Україна

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