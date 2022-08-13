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На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Українські воїни зупинили ворожий наступ на Донеччині
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 серпня

Триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 серпня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії території біля Сеньківки і Грем’яча Чернігівської області та Басівки і Кіндратівки Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки.

Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку артилерія і танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара. Противник вів штурмові дії в напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки.

Загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак - Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дрожнянка, та Новоданилівка. Завдав авіаудару в районі Новосілки.

У напрямку Сторожове – Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок – Лозове, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївка. Продовжував ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ворог не має жодного успіху у просуванні фронтом на сході. При цьому боротьба на передовій виснажлива та жорстока

 

Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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