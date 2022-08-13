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На півдні авіація завдала удари по складах і опорних пунктах окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На півдні авіація завдала удари по складах і опорних пунктах окупантів
Українська авіація завдала серію ударів по складах і опорних пунктах окупантів
фото з відкритих джерел

Авіацією нанесено удари по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки окупантів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах

Авіація ЗСУ за день завдала п'ять ударів по опорних пунктах і скупченню озброєння і техніки російських військ у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».

«Обстановка на півдні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів. Відчайдушно протягом дня тричі намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав. З втратами ретирувався», - йдеться у повідомленні.

Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари сім разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти.

Прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини, ворог з літака Су-35, з напрямку Чорного моря, атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань нема.

У відповідь нашою авіацією нанесено п'ять ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами був пошкоджений автомобільний міст дамби Нової Каховки, що виключило перекидання по ньому ворожої техніки.

Підтверджені втрати окупантів за день склали 46 солдатів, а також 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Раніше стало відомо, що ЗСУ потрапили в четвертий і останній міст у Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

Теги: ЗСУ авіація окупанти війна в Україні

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