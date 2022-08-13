Нічний обстріл Харкова: куди прилетіли ракети (фото)
Мер розповів про наслідки ракетного удару по Харкову
У результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів.
«Там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей – їхнього житла», – зазначив Терехов.
Мер додав, що серед людей постраждалих немає.
Як повідомлялося, у ніч на 13 серпня у Харкові прогриміло декілька вибухів. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
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