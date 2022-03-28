Окупанти викрали сімох членів міськради на Чернігівщині

Сімох членів міської ради було викрадено й вивезено в бік Городні

У Сновській міській раді 25 березня було викрадено семеро жителів громади, серед яких і міський голова. Їх на автомобілях повезли в бік Городні та не повернули. Про це повідомляє пресслужба Сновської міської ради.

Згідно з інформацією, заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню, проте на ворожому блокпосту в Хотуничах його зупинили й не пропустили далі.

Йому перевірили документи, з'ясували причину поїздки та призначили зустріч на 11 годину 27 березня 2022 року.

У вказаний день заступник міського голови знову поїхав на блокпост разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків. Проте їх знову не пропустили на Городню.

«Відбулася розмова з військовими РФ, які зазначили, що сновчани живі, проте в Городні їх нема. Більше ніякої інформації вони не повідомили. Віримо, що чоловіки повернуться додому. Обласні правоохоронні служби та міська рада докладають всіх зусиль, щоб повернути людей», – зазначили в Сновській міській раді.

Також учора російські військові викрали старосту села Мотижин Бучанського району Київщини, її чоловіка та сина.

Російські окупанти застосовують тортури щодо викраденого ними старости селища Стара Збур'ївка (Голопристанська ТГ Херсонщини) Віктора Маруняка. 21 березня старосту Старої Збур'ївки вдруге викрали російські військові.