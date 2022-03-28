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    Кеті Перрі під час свого концерту послала Путіна нах*й (відео)

    Співачка Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту послала Путіна - Кеті Перрі під час свого концерту послала Путіна нах*й (відео)
    Співачка Кеті Перрі прямо зі сцени свого концерту послала Путіна
    фото: кадр з відео

    Виконавиця відіграла п'ять концертів у Лас-Вегасі

    Американська співачка Кеті Перрі на п'яти концертах у Лас-Вегасі зі сцени закликала глядачів пошуміти за Україну та послала президента Росії Володимира Путіна. Відповідне відео розповсюджують користувачі соцмереж.

    Виконавиця відіграла п'ять концертів у Лас-Вегасі. На кожному з них співачка просила своїх фанів «пошуміти для України», а потім посилала Путіна нах*й.

    «Просто зараз я хочу, аби ви пошуміли для України. Пошуміли для України та послали Путіна нах*й. Нумо! За Україну! Іди нах*й Путін», – просто зі сцени сказала артистка.

    @iamjusttiktokuser #ukraine #україна #украина # #війна #зсу #зеленский #katyperry оригінальний звук - yulia.khalavko

    Зазначимо, що раніше Кеті Перрі вже висловлювала підтримку Україні. Вона публікувала у сторіз фоторепортаж Лінсі Аддаріо – фотожурналіста The New York Times. Це були непрості кадри: вагітні, які змушені ховатися в бомбосховищах, діти в метро, біженці, які намагаються врятуватися від російського бомбардування на центральному вокзалі.

    Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.

    Теги: росія окупанти війна бомбардування Україна співачка окупація #stoprussia
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    Кеті Перрі під час свого концерту послала Путіна нах*й (відео)