Кеті Перрі під час свого концерту послала Путіна нах*й (відео)

Виконавиця відіграла п'ять концертів у Лас-Вегасі

Американська співачка Кеті Перрі на п'яти концертах у Лас-Вегасі зі сцени закликала глядачів пошуміти за Україну та послала президента Росії Володимира Путіна. Відповідне відео розповсюджують користувачі соцмереж.

Виконавиця відіграла п'ять концертів у Лас-Вегасі. На кожному з них співачка просила своїх фанів «пошуміти для України», а потім посилала Путіна нах*й.

«Просто зараз я хочу, аби ви пошуміли для України. Пошуміли для України та послали Путіна нах*й. Нумо! За Україну! Іди нах*й Путін», – просто зі сцени сказала артистка.

Зазначимо, що раніше Кеті Перрі вже висловлювала підтримку Україні. Вона публікувала у сторіз фоторепортаж Лінсі Аддаріо – фотожурналіста The New York Times. Це були непрості кадри: вагітні, які змушені ховатися в бомбосховищах, діти в метро, біженці, які намагаються врятуватися від російського бомбардування на центральному вокзалі.

Нагадаємо, американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.