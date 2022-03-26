Окупанти катують викраденого на Херсонщині селищного старосту

Віктор Маруняк раніше створив загін, що протистояв мародерам

Російські окупанти застосовують тортури щодо викраденого ними старости селища Стара Збур'ївка (Голопристанська ТГ Херсонщини) Віктора Маруняка. 21 березня старосту Старої Збур'ївки вдруге викрали російські військові. Чоловіка сильно б'ють і "просто вбивають", повідомляє на своїй сторінці в Facebook історик та медіаексперт Роман Кабачій.

«23 березня за словами очевидців, Віктора Васильовича Маруняка привели додому в наручниках. Підкинули йому гранати і сказали, що за законами Росії йому світить 20 років в'язниці. На відповідь, що ми в Україні, відповіли, що з 1 квітня на всій Херсонській області буде вже росія. Обшукали будинок, розтрощили його мало не вщент, вивертали навіть горщики з квітами. Усі вимагали якусь інформацію. Потім його забрали. Дружину його залишили без крихти хліба, забрали все», - пише він.

Наступного дня, 24 березня біля двору і в дворі з’явилася група окупантів з автоматами, до будинку, де лишилася дружина Віктора Маруняка нікого не підпускали.

Раніше у селі Стара Збур’ївка було створено загін з місцевих чоловіків для запобігання можливим випадкам мародерства та реагування на протиправні дії, роботу якого координували староста села Віктор Маруняк та інспектор з охорони правопорядку старостату Віктор Кривобородько. Про діяльність цього загону було знято фільм "Українські шерифи".

«Віктoр Васильович має хронічні хвороби, йому життєво необхіно регулярно приймати ліки. Те, що окупанти роблять з Маруняком - це тероризм і злочин проти людяності. Закликаємо всі українські й міжнародні організації сприяти у звільнені Віткора Маруняка!», - пише Роман Кабачій.

Нагадаємо, що учора російські військові викрали старосту села Мотижин Бучанського району Київщини, її чоловіка та сина.