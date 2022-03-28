Поблизу Житомира пролунали вибухи, удари по місту не підтверджено

Вибухи, які було чутно у Житомирі, пролунали поза межами міста

Було два вибухи поза межами Житомира, заявив Сухомлин

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив про вибухи поблизу міста. Про це Сухомлин сказав у відеозверненні у Facebook.

«Багато з вас прокинулись від вибухів. В нас поки що немає підтвердження тому, що по Житомиру нанесений удар. Було два вибухи поза межами Житомира. У самому місті поки немає підтвердження, що був нанесений ракетний чи бомбовий удар. Можливо, наша ППО працює, збиває ракети», – заявив Сухомлин.

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