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    Події в Україні

    Поблизу Житомира пролунали вибухи, удари по місту не підтверджено

    Вибухи, які було чутно у Житомирі, пролунали поза межами міста - Поблизу Житомира пролунали вибухи, удари по місту не підтверджено
    Вибухи, які було чутно у Житомирі, пролунали поза межами міста
    фото з відкритих джерел

    Було два вибухи поза межами Житомира, заявив Сухомлин

    Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив про вибухи поблизу міста. Про це Сухомлин сказав у відеозверненні у Facebook.

    «Багато з вас прокинулись від вибухів. В нас поки що немає підтвердження тому, що по Житомиру нанесений удар. Було два вибухи поза межами Житомира. У самому місті поки немає підтвердження, що був нанесений ракетний чи бомбовий удар. Можливо, наша ППО працює, збиває ракети», – заявив Сухомлин.

    Нагадаємо, ввечері 27 березня у Луцьку прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

    За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу.

    Українська система протиповітряної оборони ввечері 27 березня збила над Одеською областю ворожу ракету.

    Теги: росія окупанти війна Житомир Україна Facebook окупація Сергій Сухомлин #stoprussia
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    Поблизу Житомира пролунали вибухи, удари по місту не підтверджено