Поблизу Житомира пролунали вибухи, удари по місту не підтверджено
Було два вибухи поза межами Житомира, заявив Сухомлин
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив про вибухи поблизу міста. Про це Сухомлин сказав у відеозверненні у Facebook.
«Багато з вас прокинулись від вибухів. В нас поки що немає підтвердження тому, що по Житомиру нанесений удар. Було два вибухи поза межами Житомира. У самому місті поки немає підтвердження, що був нанесений ракетний чи бомбовий удар. Можливо, наша ППО працює, збиває ракети», – заявив Сухомлин.
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