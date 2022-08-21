Окупанти вивели до берега Криму кораблі з крилатими ракетами

Троє з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу «Калібр»

Після обіду в морі біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель

21 серпня біля південного берега Криму були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зазначається, що три з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Біля мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проекту 21631 Буян-М: на Чорноморському флоті РФ є чотири таких МРК. На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проєкту 11356Р «Буревісник» (у складі Чорноморського флоту Росії таких три фрегати), а на траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.

Також вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков»: у складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі такого проекту.

Біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель. Зазначається, що фрегати і малі ракетні кораблі проекту 21631 є носіями крилатих ракет типу «Калібр» (по вісім ракет).

Нагадаємо, Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне на півдні.По Одещині було завдано ракетного удару вночі. З акваторії Чорного моря ворог випустив п'ять ракет «Калібр». Дві з них збито над морем силами протиповітряної оборони, нагадали в оперативному командуванні.