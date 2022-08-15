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Противник збільшив корабельне угруповання у Чорному морі, – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник збільшив корабельне угруповання у Чорному морі, – «Південь»
У прибережних водах на високому рівні залишається мінна небезпека
фото ілюстративне

Існує висока загроза ракетного удару з Чорного моря 

Російські загарбники можуть атакувати Україну з Чорного моря одночасно 24 ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі корабельно-катерне угруповання збільшило кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні до трьох, відповідно, кількість ракет «Калібр» – до 24», – йдеться в повідомленні.

Таким чином ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах залишаються на високому рівні. Зазначається, що внаслідок підриву невідомого пристрою у прибережних водах Одещини загинули троє відпочивальників, ще двоє отримали поранення.

«Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну перемогу», – додали в командуванні.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

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Теги: Чорне море війна війна в Україні росія Україна окупанти

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