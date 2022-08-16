У РФ виникли труднощі з контролем над морем – британська розвідка

Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії

Надводні кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію. Патрулювання, як правило, обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів з ефективністю контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер «Москва», значну частину бойових літаків морської авіації і втратив контроль над островом Зміїний.

«Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, почасти тому, що морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована. Це означає, що Україна може відвернути ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці», – вважають в міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 серпня