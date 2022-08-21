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ЗСУ відбили ворожий штурм на півдні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили ворожий штурм на півдні
Ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи напоготові
фото: Генштаб

Ворог продовжує обстріли тилових районів і населених пунктів

Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне на півдні. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог силами мотострілецького взводу, за підтримки двох БМП-2, проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіного. Успіху не мав, з втратами відійшов», – йдеться у повідомленні.

У зведенні зазначається, що в напрямку Благодатного бої тривають. Ворог проводить повітряну розвідку, але наші зенітно-ракетні підрозділи напоготові. У районі Високопілля безпілотного шпигуна «Орлан-10» знищено.

Також ворог продовжує обстріли тилових районів і населених пунктів. По Нікопольському району Дніпропетровської області били важкою ствольною артилерією. Внаслідок влучань на одному з підприємств сталася пожежа, знищено обладнання.

У місті понівечено школу, зупинку транспорту, один житловий будинок зруйнувано, зо два десятки –пошкоджено. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач.

Протягом ночі завдано двох ракетних ударів. Так, по Миколаєву ворог ударив із зенітно-ракетних систем С-300 по кількох районах міста, вражено об’єкти промислової та військової інфраструктури. Без людських втрат.

По Одещині було завдано ракетного удару вночі. З акваторії Чорного моря ворог випустив п'ять ракет «Калібр». Дві з них збито над морем силами протиповітряної оборони, нагадали в оперативному командуванні.

Три ракети поцілили в одне з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище та на відкриті поверхні без подальшого горіння. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, сили ППО знищили над морем дві ворожі ракети.  Нагадаємо, триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії. 

 

 

Теги: війна Миколаївщина Одещина окупація

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