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Окупанти вкотре вдарили по Херсонщині: є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вкотре вдарили по Херсонщині: є поранені
фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська загарбники не припиняють обстріли

За минулу добу, 18 березня, війська РФ 53 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Херсон ворог обстріляв п’ять разів.

«17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, дві людини дістали пораненням», – зазначив Прокудін.

Також, за словами голови ОВА, з деокупованої території області евакуйовано ще 62 людини.

Попередньої доби російські терористи 88 разів обстріляли Херсонщину. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Тоді 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, три людини дістали поранення.

Теги: Херсонщина Херсон ворог

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