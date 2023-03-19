Окупанти вкотре вдарили по Херсонщині: є поранені
Російські окупаційні війська загарбники не припиняють обстріли
За минулу добу, 18 березня, війська РФ 53 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Херсон ворог обстріляв п’ять разів.
«17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, дві людини дістали пораненням», – зазначив Прокудін.
Також, за словами голови ОВА, з деокупованої території області евакуйовано ще 62 людини.
Попередньої доби російські терористи 88 разів обстріляли Херсонщину. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Тоді 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, три людини дістали поранення.
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