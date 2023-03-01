ЗСУ повідомили, якою може бути нова ракетна атака РФ

пуски ракет з підводних носіїв досить складно виявляти українським силам ППО.

Ймовірність нових ракетних обстрілів залишається дуже високою. Але росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, корабельне угрупування ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжує перебувати без змін. «Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджені кількістю до 32 ракет «Калібр». Серед цих носіїв є і підводні», – розповіла Гуменюк.

Вона також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв досить складно виявляти українським силам ППО. «Тому і загроза лишається дуже високою. Зауважимо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет», – зазначила Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зараз же, за її словами, спостерігається активність авіації російських військ. «Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними», – допустила Гуменюк.

Також вона додала, що шторм в морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.