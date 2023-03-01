ЗСУ повідомили, якою може бути нова ракетна атака РФ
пуски ракет з підводних носіїв досить складно виявляти українським силам ППО.
Ймовірність нових ракетних обстрілів залишається дуже високою. Але росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, корабельне угрупування ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжує перебувати без змін. «Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджені кількістю до 32 ракет «Калібр». Серед цих носіїв є і підводні», – розповіла Гуменюк.
Вона також нагадала, що пуски ракет з підводних носіїв досить складно виявляти українським силам ППО. «Тому і загроза лишається дуже високою. Зауважимо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет», – зазначила Гуменюк.
Зараз же, за її словами, спостерігається активність авіації російських військ. «Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов'язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними», – допустила Гуменюк.
Також вона додала, що шторм в морі залишається помірним, що дозволяє противнику здійснити пуск ракет.
Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.
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