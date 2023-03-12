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CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»

Надія Карбунар
glavcom.ua
CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року
фото: СБУ/Telegram

Спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів «Слава Україні!», був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Про це інформує пресслужба відомства.

Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!» фото 1

Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

«Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!» – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Очільник Служби безпеки додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

«Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання», – підкреслив Василь Малюк.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!» фото 2

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, відео із зухвало вбитим росіянами українським полоненим збурило українське суспільство. Люди вимагають негайної розправи над цими росіянами, і хочуть знайти родичів безневинно загиблого українця. У соцмережах з'явились сотні дописів з цього приводу та малюнків із останньою фразою військового, сказаною до його вбивць.

Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Теги: прокурор розслідування Telegram снайпер злочин перемога ворог відео Василь Малюк

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