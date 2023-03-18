Удари дронами по двох областях та 50 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах 18 березня

Уночі зафіксовано ракетні удари по Запоріжжю та Харківщині

В Україні розпочалася 388-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ніч минула з тривогами в усіх регіонах країни.

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Інформуємо про ситуацію в регіонах станом на 9:00 18 березня, за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Під час нічної тривоги внаслідок атаки дронами працювало ППО. Влучань немає, пошкодження не зафіксовані, постраждалих також немає. Інформація уточнюється.

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Львівщина

Уночі область атаковано дронами. Три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – один обстріл, Корюківський район, із артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської та Білопільської громад. Білопільська громада: по території громади ворог бив з мінометів, гранатометів та артилерії.

Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл з САУ та мінометів.

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Есманська громада: зафіксовано 2 прильоти з міномету. На щастя, без наслідків та без жертв.

Запорізька область

Уночі ворог атакував ракетами С-300 обласний центр. Поцілив в об'єкт громадського харчування на території житлового комплексу. Вибуховою хвилею потрощило дахи, фасади та повилітали шибки в семи багатоквартирних будинках поряд. Інформація про постраждалих уточнюється.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Залізничне, Ольгівське, Червоне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Новопавлівка, Кам'янське, Малі Щербаки. Надійшло 7 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина

Уночі російська армія атакувала область безпілотниками, ймовірно – «Шахедами». Три з них військові з повітряного командування «Схід» збили. Ще два влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там сильні руйнування. Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Пошкоджені шість дачних будинків поряд, чотири — зруйновані вщент. Без постраждалих.

Харківщина

Уночі зафіксовано два ракетні удари (систем ЗРК С-300) по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга — вдарила у землю на території райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, шість приватних автомобілів та сусідні житлові будинки.

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Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки.

У м. Ізюм 66-річна жінка підірвалася на протипіхотній міні «Пелюстка» в лісі. Госпіталізована з важким пораненням.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського, Діброви та Червонопопівки. Про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення оголосили загарбники у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Російські окупаційні війська здійснили авіаудар «Х-22», НКРС, обстрілювали населені пункти області з артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган», танків, мінометів. Обстріляні Бахмут, Авдіївка, Часів Яр, Українськ, Костянтинівка, с. Новоукраїнка, с. Вовченка, с. Ласточкине, с. Іванівське, с. Времівка, с. Іванопілля. Пошкоджено 35 житлових будинків, з них 8 — багатоквартирних, ЛЕП, магазин, гараж, цивільний автомобіль . По області за добу одна людина загинула, троє поранених.

Миколаївщина

Минулої доби ворог завдавав мінометних і артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Ввечері — ворожі артобстріли по території Куцурубської громади. За попередньою інформацією руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

Росіяни вкотре обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворожих обстрілів зазнали Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Шилова Балка, Новосілка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Садове, Розлив, Берегове, Велетенське, Кізомис та Херсон. За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 237 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

Місто Херсон ворог обстріляв три рази. 7 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Три людини дістали поранення.

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У селі Велетенське Білозерської громади через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка.

На Херсонщині мирний житель підірвався на російські міні. У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, наступив на міну, залишену російськими окупантами. Нині лікарі борються за його життя.

Із деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.