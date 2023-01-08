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Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя
Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби
фото: Олександр Старух/Telegram

Унаслідок влучання ракет пошкоджено складські приміщення

У ніч проти неділі, 8 січня, російські військові вчергове атакували південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя фото 1

«Уночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок влучання ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.

Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя фото 2

На цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним «різдвяне перемир’я», 7 січня під обстріл окупантів потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів Запорізької області. 

 

Теги: Запоріжжя обстріл військові боєприпаси Telegram ворог

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