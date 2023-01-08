Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя

Унаслідок влучання ракет пошкоджено складські приміщення

У ніч проти неділі, 8 січня, російські військові вчергове атакували південні околиці Запоріжжя касетними боєприпасами. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Уночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок влучання ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих відсутня. Над знешкодженням касетних боєприпасів продовжують працювати відповідні служби», – ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним «різдвяне перемир’я», 7 січня під обстріл окупантів потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів Запорізької області.