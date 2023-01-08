Головне за ніч: Обстріли Запоріжжя, Харківщини та Донеччини

Російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя

«Главком» зібрав головні новини ночі 8 січня. Цієї ночі окупанти обстріляли низку українських міст. Також у Мелітополі та російському Бєлгороді лунали потужні вибухи.

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Атака на Харківщину

Росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення загинула одна людина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов повідомив, що зафіксовано два прильоти у місті Мерефа. В результаті атаки рашистів загинув 50-річний чоловік.

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«За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

Обстріл Запоріжжя

Російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя. Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Вибухи, які нещодавно чуло все місто – це ще один доказ того, що Росія – це країна без честі і совісті. Попри те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Але одне ми зараз знаємо точно: Росія – країна-терорист", – наголосив посадовець.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

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Обстріл міст на Донеччині

У ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл місто Донецької області. Про це повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко.

Зокрема рашисті здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці.

У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.

Крім того, під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище Курахівка – пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

«Бавовна» у Мелітополі та Бєлгороді

Вночі, 8 січня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміла серія вибухів. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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«Росіяни знову невдало палять на окупованих територіях. Ще й так, що детонує та детонує», – зазначив мер.

Федоров вказав, що тепер варто очікувати подробиць від Сил оборони України.

У соцмережах повідомляється, що після вибухів у Мелітополі загорівся склад боєприпасів рашистів.

Також цієї ночі не спокійно було і у російському Бєлгороді. Там також лунали вибухи. Зазначається що вибухи чули у місті Волоконівка. Росіян неабияк налякали звуки вибухів.

Пожежа у Курську

Під російським Курськом, у селі Моква спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції. Жителі села тимчасово залишились без електроенергії. Про це повідомляють місцеві пабліки.

У мережі росіяни жаліються, що через загоряння на підстанції у них немає електроенергії. Причини пожежі невідомі.

Наразі пожежу локалізували. Очевидці також повідомляють, що перед пожежею чули вибух.