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Окупанти обстріляли місію ООН на Запоріжжі

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли місію ООН на Запоріжжі
Місія ООН, яка доставляла гумдопомогу в Оріхів, потрапила під російський обстріл
фото із відкритих джерел

Гуманітарна місія ООН потрапила під обстріл в Оріхові

Попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним «різдвяне перемир’я», 7 січня під обстріл окупантів потрапила місія Організації Об'єднаних Націй, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він розповів, що 7 січня в Запорізькій області перебувала делегація ООН, зокрема й керівниця гуманітарної місії в Україні Деніз Браун.

«Було домовлено, щоб не було обстрілів. Але, на жаль, сторона агресора, яка обіцяла не стріляти, сьогодні зранку обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН, яка привезла (гуманітарну допомогу – ред.) в Оріхів – наше місто, яке піддається постійним обстрілам», – наголосив Старух.

Нагадаємо, 6 січня Росія звинуватила Україну в порушенні так званого різдвяного перемир'я, яке 5 січня оголосив диктатор Володимир Путін. При цьому влада РФ стверджує, що окупанти нібито дотримуються режиму припинення вогню.

Такі заяви були зроблені Москвою після жорстоких ударів по українських населених пунктах. 6 січня армія агресора з артилерії вдарила по Бахмуту, внаслідок чого 2 людини загинули, а ще 13 отримали поранення.

Також російські окупанти за минулу добу 39 разів обстріляли територію Херсонської області. В результаті одна людина загинула, семеро людей отримали поранення. 

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Теги: ООН диктатор обстріл путін армія окупанти росія влада

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