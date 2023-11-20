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Окупанти вперше вдарили по ЗСУ модифікованими касетними авіабомбами – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вперше вдарили по ЗСУ модифікованими касетними авіабомбами – ISW
Україна не має протидії авіабомбам
фото ілюстративне

Касетні боєприпаси є найбільш ефективними саме при використанні їх проти піхоти

Російські терористи модифікували касетні авіабомби і вперше використали їх проти ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська завдали великого авіаудару касетними бомбами РБК-500, модифікованими під плануючі, по українських позиціях біля Староморського. Російські військові блогери стверджують, що цей удар є першим великим російським ударом по Україні з використанням цієї зброї в модифікації плануючої бомби», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що погана погода перешкоджає використанню бронетехніки, зокрема, на заході Запорізької області, але українські сили все ще атакують російські позиції за допомогою піхотних підрозділів. А касетні боєприпаси є найбільш ефективними саме при використанні їх проти піхоти.

Раніше ЗСУ пояснювали, чому окупанти скидають авіабомби на цивільні об’єкти.

До слова, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ Україна окупанти війна росія

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