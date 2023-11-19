Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти поцілили в багатоповерхівку в Херсоні: серед поранених є дитина (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти поцілили в багатоповерхівку в Херсоні: серед поранених є дитина (фото)
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні
фото: Херсонська обласна прокуратура

Від обстрілу постраждала дитина 2020 року народження

Ворог здійснив черговий обстріл Херсона. Постраждали троє людей, серед яких є дитина. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Як зазначається, 19 листопада приблизно об 11:15 ворог здійснив обстріл Херсона з реактивної артилерії. Унаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Поранення отримали двоє людей: 66-річна жінка та дитина 2020 року народження. Їм надано медичну допомогу.

Також через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові  поранення отримав 59-річний чоловік. Йому також надано медичну допомогу.

Від обстрілу постраждала дитина 2020 року народження
Від обстрілу постраждала дитина 2020 року народження
фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що минулої доби противник здійснив 71 обстріл Херсонщини, з них по м. Херсон – три обстріли. Рашисти поцілили в райони 26 населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі. Ворог вдарив по Велетенському Білозерської громади. Постраждав 56-річний чоловік. Крім того, через російський обстріл Херсона постраждав 42-річний волонтер. Також внаслідок ворожого обстрілу з БпЛА легких поранень зазнала 40-річна мешканка Херсона. 

Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. 

Читайте також: Ситуація в регіонах: пошкоджена інфраструктура на Київщині та постраждалі на Херсонщині
Теги: Херсон поранення дитина обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті обстрілів військовослужбовцями РФ мирних громад пошкоджено будинки та господарчі споруди
Більш як 90 вибухів на Чернігівщині та підрив вантажівки на Харківщині: ситуація в регіонах
12 листопада, 10:24
16 листопада російські окупанти з півдня випустили по Україні безпілотники
Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
16 листопада, 13:12
Росіяни тричі вдарили по Комишуваській громаді
Від ракетного обстрілу Запорізької області загинули двоє рятувальників
Вчора, 15:54

Події в Україні

Окупанти поцілили в багатоповерхівку в Херсоні: серед поранених є дитина (фото)
Окупанти поцілили в багатоповерхівку в Херсоні: серед поранених є дитина (фото)
Невідомі підірвали автомобіль із топчиновниками «ЛНР»
Невідомі підірвали автомобіль із топчиновниками «ЛНР»
Ситуація в регіонах: пошкоджена інфраструктура на Київщині та постраждалі на Херсонщині
Ситуація в регіонах: пошкоджена інфраструктура на Київщині та постраждалі на Херсонщині
Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
Ворог продовжує штурм Авдіївки: яка ситуація в найгарячіших точках
Ворог продовжує штурм Авдіївки: яка ситуація в найгарячіших точках
Влада пояснила, чому окупанти посилили обстріли лівобережжя Херсонщини
Влада пояснила, чому окупанти посилили обстріли лівобережжя Херсонщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
56K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
39K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
39K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
18K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
17K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту