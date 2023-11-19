Окупанти поцілили в багатоповерхівку в Херсоні: серед поранених є дитина (фото)

Від обстрілу постраждала дитина 2020 року народження

Ворог здійснив черговий обстріл Херсона. Постраждали троє людей, серед яких є дитина. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Як зазначається, 19 листопада приблизно об 11:15 ворог здійснив обстріл Херсона з реактивної артилерії. Унаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Поранення отримали двоє людей: 66-річна жінка та дитина 2020 року народження. Їм надано медичну допомогу.

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Також через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав 59-річний чоловік. Йому також надано медичну допомогу.

Від обстрілу постраждала дитина 2020 року народження фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, що минулої доби противник здійснив 71 обстріл Херсонщини, з них по м. Херсон – три обстріли. Рашисти поцілили в райони 26 населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі. Ворог вдарив по Велетенському Білозерської громади. Постраждав 56-річний чоловік. Крім того, через російський обстріл Херсона постраждав 42-річний волонтер. Також внаслідок ворожого обстрілу з БпЛА легких поранень зазнала 40-річна мешканка Херсона.

Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.